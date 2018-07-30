Сыродавленное масло 100% натуральное

Сыродавленное масло найти сейчас не просто, хотя магазины пестрят этикетками "Холодного отжима". Сейчас только частные предприниматели, а не крупные производители делают настоящие масла Живые - холодного отжима. Мы рады вам предложить свои масла из под деревянного пресса. Никакого нагрева и контакта с металлом!
Сыродавленное масло высшего 100% качества
У любого масла, сделанного на деревянном прессе - выход самого масла из семян или орехов многократно ниже, чем горячий или химический способ отжатия. Из-за этого складывается такая цена на все сыродавленные масла. Оно собирается буквально по капле. Но в каждой капле такой собрана огромная сила.
Мы давим масло в день заказа, чтобы клиент получил самый свежий и самый полезный продукт!
Научные достижения не всегда приносят пользу человеку, что мы и можем наблюдать на примере пищевой промышленности. Разнообразные химические искусственные добавки активно используются для внешнего вида и сохранности товара, но опасны для здоровья. Поэтому сегодня так ценится натуральная продукция, безопасная и экологически чистая.
Всё это относится и к растительным маслам, которые мы употребляем в пищу практически каждый день. При производстве рафинированных магазинных масел используется агрессивный химический метод, нагрев сырья, в состав включаются добавки для длительного хранения продукта. В итоге – из масла исчезают пищевая ценность и природные полезные компоненты, а появляются вредные и опасные для здоровья трансжиры (трансизомеры жирных кислот), которых в таком масле до 25%.
Масло холодного отжима и его преимущества
Чистый органический продукт – Живое масло, сохраняющее максимум природного состава и наиболее полезное для нашего организма. Оно является альтернативой рафинированному и подходит для всех, кому важно собственное здоровье.
Его называют масло холодного отжима, поскольку оно производится по щадящей специальной технологии. Суть процесса в том, что давится масло на деревянном (дубовом) прессе, и сырье, а также готовое масло не контактируют с металлом или пластиком. Кроме того, при изготовлении сыродавленного масла исключен всякий нагрев. Такой продукт сохраняет природную пользу, витаминный и минеральный состав и отличается отменным вкусом и ароматом.
Живое масло – источник полезнейших жирных кислот (Омега 3, Омега 6, Омега 9), которые бесценны для нашего организма. Такие масла не просто вкусны, они обладают лечебными свойствами и рекомендованы всем, включая малышей, беременных женщин и пожилых людей. При регулярном употреблении органических масел холодного отжима укрепится иммунитет, понизится давление, станет лучше работать сердце, уменьшатся аллергические реакции. Такие масла с большим успехом используются в косметологии, они питают кожу и делают ее эластичнее, они производят увлажняющий и омолаживающий эффект и укрепляют волосы.
Важно то, что сырье для изготовления живых масел выращивается без обработки гербицидами и иными химическими ядами. Это 100% натуральная продукция, передающая человеку природный потенциал.
Мы предлагаем широкий выбор натуральных сыродавленных масел, каждое из которых ценно своим составом и свойствами:
- Сыродавленное кедровое масло
- Сыродавленное льняное масло
- Сыродавленное масло тыквенных семечек
- Сыродавленное масло грецкого ореха
- Сыродавленное подсолнечное масло
- Сыродавленное конопляное масло
Эти масла подойдут для вегетарианцев и сыроедов, для обычного рациона, они вкусны и питательны и благотворно влияют на здоровье, укрепляя все системы организма.
Сыродавленные масла купить
Вы можете преобрести этот натуральный живой продукт от нашей мастерской "Здоровье от Природы". Мы уделяем огромное значение качеству сырья из которого давится наше "Живое масло".