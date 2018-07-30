Главная

Каталог
0
Корзина

Избранное

Поиск
+79106091608
Личный кабинет/Регистрация

Сыродавленное масло 100% натуральное

Быстрый просмотр
Живое кедровое масло 500мл

Живое кедровое масло 500мл

 Кедровое масло цена настоящего 100% холодного отжима, отжатого из отборного ореха самая низкая..

2 900 р.

  44 отзывов

Быстрый просмотр
Живое кедровое масло 500мл + жмых 400гр

Живое кедровое масло 500мл + жмых 400гр

 Кедровое масло и жмых – удивительно полезные, со множеством оздоровительных эффектов натуральн..

3 300 р.

  2 отзывов

Быстрый просмотр
Кедровый жмых 400гр.

Кедровый жмых 400гр.

 Кедровый жмых купить от производителя в Москве, Спб, РФ по самой низкой цене в России, отжатог..

550 р.

  49 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло грецкого ореха 500мл

Живое масло грецкого ореха 500мл

Масло грецкого ореха купить по доступной цене на нашем сайте! Оно отжато на деревянном прессе из сам..

1 400 р.

  8 отзывов

Быстрый просмотр
Живое пихтовое масло 100мл

Живое пихтовое масло 100мл

 Пихтовое масло купить по выгодной цене в Москве, Новосибирске, Спб, Красноярске и всей России&..

490 р.

  10 отзывов

Быстрый просмотр
Живое эфирное масло лаванды 15мл

Живое эфирное масло лаванды 15мл

 Натуральное эфирное масло лаванды – чистый, полезный продукт с массой благотворных эффектов. О..

700 р.

  0 отзывов

Быстрый просмотр
Живое кокосовое масло 250гр

Живое кокосовое масло 250гр

 Кокосовое масло натуральное, чистое, отжатое на деревянном прессе - Живое, купить можно в..

850 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое льняное масло 500мл

Живое льняное масло 500мл

 Льняное масло натуральное обладает уникальными свойствами, не имеет аналогов в мире по составу..

1 300 р.

  29 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло тыквенных семечек 500мл

Живое масло тыквенных семечек 500мл

Масло тыквенных семечек натуральное, высшего качества вы всегда можете купить на нашем сайте по прив..

3 300 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло чёрн.тмина (эфиоп. семена) 100мл

Живое масло чёрн.тмина (эфиоп. семена) 100мл

 Масло чёрного тмина холодного отжима Эфиопское – натуральное, с огромным комплексом полез..

1 800 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое рыжиковое масло 500мл

Живое рыжиковое масло 500мл

 Рыжиковое масло холодного отжима Вы можете купить в нашем интернет-магазине по самой доступной..

1 400 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое конопляное масло 500мл

Живое конопляное масло 500мл

 Конопляное масло холодного отжима от нашей мастерской – лучший натуральный продукт.  Купи..

2 200 р.

  6 отзывов

Быстрый просмотр
Живое кунжутное масло 500мл

Живое кунжутное масло 500мл

 Кунжутное масло холодного отжима 100% сыродавленное - Живое, купить по выгодной цене от произв..

1 800 р.

  6 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло расторопши 100мл

Живое масло расторопши 100мл

 Масло расторопши холодного отжима 100% натуральное, которое мы отжимаем на деревянном прессе, ..

700 р.

  0 отзывов

Быстрый просмотр
Живое горчичное масло 500мл

Живое горчичное масло 500мл

 Горчичное масло натуральное, полезное, без добавок Вы можете купить у нас в интернет-магазине...

1 600 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло чёрного кунжута 500мл

Живое масло чёрного кунжута 500мл

 Масло чёрного кунжута ЖИВОЕ, сыродавленное, холодного отжима, отжатое из отборного семени на д..

1 700 р.

  0 отзывов

Быстрый просмотр
Живое миндальное масло 500мл

Живое миндальное масло 500мл

 Миндальное масло натуральное можно купить по доступной цене в нашем интернет-магазине. Холодны..

2 900 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло абрикосовых косточек 500мл

Живое масло абрикосовых косточек 500мл

 Масло абрикосовых косточек натуральное по лучшей цене у нас на сайте. Делаем его сами, использ..

2 300 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло чиа 500мл

Живое масло чиа 500мл

 Масло чиа купить 100% холодного отжима от производителя в Москве или другом регионе по до..

3 900 р.

  1 отзывов

Быстрый просмотр
Живое кедровое масло 100мл

Живое кедровое масло 100мл

  Кедровое масло купить не сложно в наше время в Москве и любом другом городе, но очень важно, ..

700 р.

  7 отзывов

Быстрый просмотр
Живое масло абрикосовых косточек 100мл

Живое масло абрикосовых косточек 100мл

 Масло абрикосовых косточек купить полностью сыродавленное, холодного отжима в Москве, по всей ..

550 р.

  0 отзывов

Быстрый просмотр
Живое эфирное кедрово-пихтовое масло 100мл

Живое эфирное кедрово-пихтовое масло 100мл

 Пихтовое масло купить в Москве по выгодной цене, редчайшее, эксклюзивное, ведь в данной карточ..

900 р.

  3 отзывов

Быстрый просмотр
Живое эфирное кедровое масло 100мл

Живое эфирное кедровое масло 100мл

 Эфирное масло кедра купить вы можете в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Это полноценн..

1 350 р.

  2 отзывов

Быстрый просмотр
Живое конопляное масло 100мл

Живое конопляное масло 100мл

 Конопляное масло купить высшего качества в Москве и всей России, по лучшей цене, отжатое ..

580 р.

  2 отзывов

Показано с 1 по 24 из 30 (всего 2 страниц)
Сыродавленное масло 100% натуральное

Сыродавленное масло найти сейчас не просто, хотя магазины пестрят этикетками "Холодного отжима". Сейчас только частные предприниматели, а не крупные производители делают настоящие масла Живые - холодного отжима. Мы рады вам предложить свои масла из под деревянного пресса. Никакого нагрева и контакта с металлом!

Сыродавленное масло высшего 100% качества

   У любого масла, сделанного на деревянном прессе - выход самого масла из семян или орехов многократно ниже, чем горячий или химический способ отжатия. Из-за этого складывается такая цена на все сыродавленные масла. Оно собирается буквально по капле. Но в каждой капле такой собрана огромная сила.

  Мы давим масло в день заказа, чтобы клиент получил самый свежий и самый полезный продукт!

 Научные достижения не всегда приносят пользу человеку, что мы и можем наблюдать на примере пищевой промышленности. Разнообразные химические искусственные добавки активно используются для внешнего вида и сохранности товара, но опасны для здоровья. Поэтому сегодня так ценится натуральная продукция, безопасная и экологически чистая.

 Всё это относится и к растительным маслам, которые мы употребляем в пищу практически каждый день. При производстве рафинированных магазинных масел используется агрессивный химический метод, нагрев сырья, в состав включаются добавки для длительного хранения продукта. В итоге – из масла исчезают пищевая ценность и природные полезные компоненты, а появляются вредные и опасные для здоровья трансжиры (трансизомеры жирных кислот), которых в таком масле до 25%.

Сыродавленное масло на деревянном прессе - натуральная продукция

Масло холодного отжима и его преимущества

 Чистый органический продукт – Живое масло, сохраняющее максимум природного состава и наиболее полезное для нашего организма. Оно является альтернативой рафинированному и подходит для всех, кому важно собственное здоровье.

 Его называют масло холодного отжима, поскольку оно производится по щадящей специальной технологии. Суть процесса в том, что давится масло на деревянном (дубовом) прессе, и сырье, а также готовое масло не контактируют с металлом или пластиком. Кроме того, при изготовлении сыродавленного масла исключен всякий нагрев. Такой продукт сохраняет природную пользу, витаминный и минеральный состав и отличается отменным вкусом и ароматом.

 Живое масло – источник полезнейших жирных кислот (Омега 3, Омега 6, Омега 9), которые бесценны для нашего организма. Такие масла не просто вкусны, они обладают лечебными свойствами и рекомендованы всем, включая малышей, беременных женщин и пожилых людей. При регулярном употреблении органических масел холодного отжима укрепится иммунитет, понизится давление, станет лучше работать сердце, уменьшатся аллергические реакции. Такие масла с большим успехом используются в косметологии, они питают кожу и делают ее эластичнее, они производят увлажняющий и омолаживающий эффект и укрепляют волосы.

 

Сыродавленное масло купить Важно то, что сырье для изготовления живых масел выращивается без обработки гербицидами и иными химическими ядами. Это 100% натуральная продукция, передающая человеку природный потенциал.

 Мы предлагаем широкий выбор натуральных сыродавленных масел, каждое из которых ценно своим составом и свойствами:

- Сыродавленное кедровое масло
- Сыродавленное  льняное масло
- Сыродавленное масло тыквенных семечек

- Сыродавленное масло грецкого ореха
- Сыродавленное подсолнечное масло
- Сыродавленное конопляное масло

Эти масла подойдут для вегетарианцев и сыроедов, для обычного рациона, они вкусны и питательны и благотворно влияют на здоровье, укрепляя все системы организма.

Сыродавленные масла купить

 Вы можете преобрести этот натуральный живой продукт от нашей мастерской "Здоровье от Природы". Мы уделяем огромное значение качеству сырья из которого давится наше "Живое масло".